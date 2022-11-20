بِالفيديو: المونديال القطري ينطلق بِفوز الإكواتور

أُعطيت مساء الأحد بِمدينة الخور القطرية إشارة انطلاق النّسخة الـ 22 لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم.

وخسر منتخب قطر بِثنائية نظيفة أمام فريق الإكواتور، بِرسم افتتاحية مونديال 2022.

واحتضن ميدان “استاد البيت” بِمدينة الخور القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الإيطالي دانييلي أورساتو.

وعرفت هذه المباراة حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو. فضلا عن شخصيات أخرى سياسية ومن مجالات متباينة.

وشارك اللاعبان جزائريا الأصل في صفوف منتخب قطر: المدافع بوعلام خوخي (الصف الخلفي، الأوّل من اليسار) ومتوسّط الميدان كريم بوضياف (الصف الخلفي، الثاني من اليمين)، أساسيَين ضد منتخب الإكواتور.

وسجّل ثنائية الإكواتور إينر فالونسيا في الدقيقتَين الـ 16 والـ 31، وهو مهاجم يرتدي زيّ نادي فنربخشة التركي.

وبات الإكواتوري فالونسيا أوّل لاعب يُسجّل هدفا في مونديال 2022، وأوّل لاعب يهزّ الشباك من ركلة جزاء (التوقيع الأوّل)، وأيضا هدّافا مُؤقّتا للبطولة. وبِالمقابل، نال حارس مرمى قطر سعد الشيب أوّل إنذار في كأس العالم، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجهه عند الدقيقة الـ 16.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى هولندا مع منتخب السنيغال هذا الإثنين على الساعة الخامسة مساءً (بِالتوقيت الجزائري).

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النهائي.