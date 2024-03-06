بِالفيديو: “المُتهوّر” زميل عطال يُفجّر مُفرقعة!

عاد اللاعب الدولي الإيطالي السّابق ماريو بالوتيلي إلى تصرّفاته المُثيرة للجدل.

ومعلوم أن بالوتيلي هو زميل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال في فريق أضنة سبور التركي، بعد تجربة قصيرة لهما مع بعض في نادي نيس الفرنسي، ما بين صيف 2018 وجانفي 2019.

وبعد نهاية مباراة فريقه أضنة سبور والضّيف نادي كاراغومروك، لجأ المهاجم بالوتيلي إلى التسلّي مع زملائه، وفجّر مُفرقعة داخل غرفة حفظ الملابس (الفيديو)!

وسجّل بالوتيلي الهدف الوحيد في هذه المباراة ومن ركلة جزاء، رافعا غلّته إلى 5 أهداف في البطولة التركية للموسم الحالي.

واشتهر بالوتيلي بِمثل هذا النّوع من التصرّفات “المُتهوّرة”، التي سبّبت له بعضها الإبعاد عن صفوف منتخب إيطاليا.

وينحدر ماريو بالوتيلي (33 سنة) من أسرة تنتمي إلى دولة غانا بِالغرب الإفريقي، سافرت إلى إيطاليا في أواخر الثمانينيات، وهناك أبصر النّور. لكن والدَيه تركوه في المستشفى جنوب إيطاليا بِسبب الفقر، وانتقلا إلى شمال البلد بحثا عن العمل. فتبنّاه عجوز إيطالي رفقة زوجته.