بِالفيديو: المُنافس المونديالي لـ “الخضر” ينهزم

منتخب الموزمبيق خلال حصّة تدريبية في معسكره الإعدادي بِالبرتغال.

انهزم منتخب الموزمبيق لِكرة القدم مساء الإثنين، بِنتيجة هدفَين لِثلاثة أهداف أمام مُنافسه النيجيري.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِالبرتغال، حيث سجّلت الموزمبيق ثنائيتها في الدقيقتَين الـ 6 والـ 55. وأمضت نيجيريا ثلاثية في الدقائق الـ 9 والـ 30 والوقت بدل الضّائع (د45+3)، مع توقيع الهدف الأخير من ركلة جزاء (الفيديو).

وطرد الحكمُ البرتغالي ميغال نوغايرا المدافعَ الموزمبيقي إدميلسون دوفي، في الدقيقة الـ 38.

والظّاهر أن لاعبي منتخب الموزمبيق تراجعوا عن مقاطعة المباراة، أو أن اتحاد الكرة المحلّي لبّى مطلبهم المالي.

وتستضيف الموزمبيق المنتخب الوطني الجزائري بِميدانها، في فترة وما بين الـ 13 والـ 21 من نوفمبر المقبل. لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.