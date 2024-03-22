بِالفيديو: المُنافس المُونديالي لـ “الخضر” يفوز

لاعبو غينيا كوناكري بعد تسجيلهم أحد الأهداف في مرمى فانواتو.

فاز منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم سهرة الخميس، بِسُداسية نظيفة على منافسه فريق فانواتو.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة جدّة السعودية، ضمن إطار الدورة الدولية الودّية المُستحدثة من قبل “الفيفا”.

وإذا كان الشوط الأوّل قد انتهى بِرُباعية نظيفة لِمصلحة المنتخب الغيني، فإن نصف أهداف هذه المرحلة وثلث الحصيلة العامّة وُقّعا من ركلتَي جزاء. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو (الأوّل) و(الثاني).

وتقع فانواتو في المحيط الهادي، وينتمي منتخب بلادها إلى اتحاد أوقيانوسيا لِكرة القدم. وقد شغل الرّتبة العالمية الـ 170 في آخر تصنيف نشرته “الفيفا” شهر فيفري الماضي، مُقابل المركز الـ 43 للجزائر، والرّتبة الـ 76 لِغينيا كوناكري.

ويخوض منتخب غينيا كوناكري مباراة أُخرى بِالسعودية، وضمن الإطار المُشار إليه أعلاه، سهرة الإثنين المقبل. أمام منتخب برمودا الذي ينتمي إلى منطقة “الكونككاف”.

وفي مطلع جوان المقبل، تتبارى غينيا كوناكري مع المنتخب الوطني بِالجزائر، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.