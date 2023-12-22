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رياضة

بِالفيديو: الهدف التّاسع لِمحرز

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف التّاسع لِمحرز
ح.م

حصد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي مساء الجمعة، الفوز رقم”11″ في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وتغلّب فريق الأهلي بِرُباعية نظيفة خارج القواعد على نادي الحزم، في مباراة لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة المحلّية.

وسجّل رياض محرز الهدف الأوّل في الوقت بدل الضّائع (45+1)، رافعا غلّته إلى 8 أهداف في البطولة السعودية.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف و7 تمريرات حاسمة في نسخة 2023-2024، بِاحتساب منافسة الكأس السعودية.

وهزّ محرز شباك نادي الحزم على غير العادة، بِرأسية مُحكمة (الفيديو).

وصنع قائد “مُحاربي الصّحراء” الهدف الثاني بِطريقة غير مباشرة، في الدقيقة الـ 58 (الفيديو).

وبات فريق الأهلي يجمع 37 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الحزم الرّتبة الـ 18 والأخيرة بِرصيد 12 نقطة.

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