بِالفيديو: الهدف الثالث لـ “بن دبكة”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة مساء الثلاثاء، في صنع فوز ثقيل لِمصلحة فريقه الفتح على الضيف نادي الفيصلي السعوديَين.

وفاز فرق الفتح بِنتيجة (4-1)، في مباراة متأخّرة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 10 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل بن دبكة أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 24، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه. مع الإشارة إلى أن المخرج التلفزيوني ركّز على لاعب آخر، غير الدولي الجزائري صاحب الرّأسية وهزّ الشّباك.

ورفع متوسط الميدان بن دبكة غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ نادي الفتح، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وبات فريق الفتح بعد هذا الانتصار، يجمع 24 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي الفيصلي الرّتبة الـ 13 بِرصيد 21 نقطة. عِلما أنه لُعبت 21 جولة من عمر البطولة السعودية.