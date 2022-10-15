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رياضة

بِالفيديو: الهدف الثاني لِسعيود

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف الثاني لِسعيود
أمير سعيود يهزّ شباك فريق الهلال ويحتفل بِهدفه (صورة نادي الطائي).

واصل اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء السبت تقديم العروض الإيجابية مع فريقه الطائي السعودي.

وتألّق صانع الألعاب أمير سعيود رغم خسارة فريقه الطائي بِنتيجة (2-3) أمام الضيف والبطل نادي الهلال، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل سعيود الهدف الأخير لِفريقه الطائي في الدقيقة الـ 64، وهو ثاني توقيع للدولي الجزائري السابق في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وفي المقابلة الثالثة على التوالي، ينجح سعيود في التسجيل أو التمرير الحاسم لِمصلحة فريقه الطائي.

وبات فريق الطائي بعد هذه الخسارة يشغل المركز الـ 5 بِرصيد 15 نقطة، ويتموقع نادي الهلال في الرّتبة الثانية بِمجموع 17 نقطة.

يصنع هدفا

غاب اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الخميس، عن مباراة فريقه الخليج أمام المضيف نادي الطائي.

وخسر فريق الخليج بِثلاثية نظيفة، في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة السعودية.

وقالت إدارة نادي الخليج السعودي إن المدافع بلعمري غاب، لِانشغاله بِأمور عائلية. دون أن تُقدّم توضيحات.

وقبل هذه المواجهة، خاض جمال بلعمري كلّ لقاءات فريقه الجديد الخليج في البطولة السعودية للموسم الجديد، وعددها خمس مقابلات. ولعب أيضا كامل أطوارها.

وفي الطرف المقابل، تألّق متوسط الميدان الهجومي الجزائري أمير سعيود، وصنع الهدف الأخير لِفريقه الطائي بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 61. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واستُبدل سعيود قبل خمس دقائق عن نهاية هذه المباراة.

وبات فريق الطائي بعد هذا الانتصار، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الخليج الرّتبة الـ 13 بِرصيد 4 نقاط.

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