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رياضة

بِالفيديو: الهدف الثاني لِنجل بلومي في البرتغال

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف الثاني لِنجل بلومي في البرتغال
ح.م
محمد البشير بلومي (في الوسط) يحتفل بِهدفه ضدّ نادي سبورنتينغ براغا، مع زميلَيه في فريق فيرينسي.

تألّق محمد البشير بلومي نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي مساء السبت، وساهم في فوز ثمين لِفريقه فيرينسي البرتغالي.

وتغلّب فريق فيرينسي بِنتيجة (3-1) على الضّيف نادي سبورتينغ براغا، لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة البرتغالية.

وسجّل المهاجم بلومي الهدف الأخير لِفريقه فيرينسي، في الدقيقة الـ 54 (الفيديو).

ورفع محمد البشير بلومي غلّته إلى هدفَين، في البطولة البرتغالية للموسم الجديد.

وأهدر مهاجم فريق فيرينسي روي كوستا ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 51.

وبات فريق فيرينسي يجمع 8 نقاط في المركز الـ 6، ويشغل نادي سبورتينغ براغا الرّتبة الـ 7 بِرصيد 7 نقاط.

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