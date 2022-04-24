بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “بلفضيل”

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل مساء الأحد، في مباراة فريقه هيرتا برلين والضيف نادي شتوتغارت.

وفاز فريق هيرتا برلين بِثنائية نظيفة، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة الألمانية.

ودخل المهاجم بلفضيل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه هيرتا برلين متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وسجّل بلفضيل الهدف الثاني لِفريقه هيرتا برلين، في الوقت بدل الضائع (90+2).

ورفع إسحاق بلفضيل غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ نادي هيرتا برلين، في البطولة الألمانية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات فريق هيرتا برلين بعد هذا الانتصار، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 15. ويشغل نادي شتوتغارت الرّتبة الـ 16 بِرصيد 28 نقطة.