بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “بن يطو”
ساهم اللاعب الجزائري محمد بن يطو مساء الخميس، في صناعة فوز ثمين بِنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لِفريقه الوكرة على الضيف نادي الخور.
ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 14، من عمر البطولة القطرية لِكرة القدم.
وسجّل المهاجم بن يطو هدفه لِمصلحة فريق الوكرة في الدقيقة الـ 14، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.
الجزائري بن يطو لاعب #الوكرة يهدي هدفه لزميله كوليبالي الذي تعرض لأزمة قلبية في مباراة الريان.. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ckhsR0ihGp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 13, 2022
ورفع محمد بن يطو غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي الوكرة، في بطولة قطر للموسم الحالي.
وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي الخور الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِرصيد 9 نقاط.