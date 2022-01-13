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رياضة

بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “بن يطو”

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “بن يطو”
بن يطو يحتفل بِهدفه (صورة نادي الوكرة)

ساهم اللاعب الجزائري محمد بن يطو مساء الخميس، في صناعة فوز ثمين بِنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لِفريقه الوكرة على الضيف نادي الخور.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 14، من عمر البطولة القطرية لِكرة القدم.

وسجّل المهاجم بن يطو هدفه لِمصلحة فريق الوكرة في الدقيقة الـ 14، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع محمد بن يطو غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي الوكرة، في بطولة قطر للموسم الحالي.

وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي الخور الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِرصيد 9 نقاط.

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