بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “سوداني”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري السابق العربي هلال سوداني، الجمعة، في مباراة فريقه ضمك والزائر نادي الأهلي السعوديَين.

وانتهت هذه المباراة بِهدف لِمثله، في إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل العربي هلال سوداني أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه ضمك في الدقيقة الـ 4.

ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وعلى غرار سوداني، شارك المدافع الجزائري فاروق شافعي أساسيا في مواجهة نادي الأهلي، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 56. وحينها كان فريقه ضمك متعادلا في النتيجة. بينما غاب الحارس الجزائري مصطفى زغبة عن صفوف فريق ضمك في هذه المباراة، لِانشغاله مع المنتخب الوطني بِكأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وبات نادي ضمك بعد هذا التعادل، يجمع 30 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 9 بِرصيد 20 نقطة.