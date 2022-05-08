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رياضة

بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “غزال”

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف الخامس لـ “غزال”

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الأحد، الهدف الوحيد لِفريقه بشكتاش في مواجهة الضيف نادي فنربخشة.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر البطولة التركية.

وأمضى المهاجم غزال هدف التعادل في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق بشكتاش، في البطولة التركية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وأهدر اللاعب البلجيكي ميتشي باتشوايي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9، وحينها كان فريقه بشكتاش مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا التعادل، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي فنربخشة الرّتبة الـ 2 بِرصيد 69 نقطة.

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