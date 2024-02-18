بِالفيديو: الهدف الرّابع لِبلومي

سجّل اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي سهرة الأحد، الهدف الوحيد لِفريقه فارينسي البرتغالي.

وخسر فريق فارينسي بِنتيجة (1-2) أمام المضيّف نادي سبورتينغ براغا، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 22 من عمر البطولة البرتغالية.

وأمضى المهاجم بلومي هدفه في الدقيقة الـ 74، رافعا غلّته إلى 4 أهداف في بطولة البرتغال (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وأهدر متوسّط ميدان فريق براغا جواو موتينيو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

وبات فريق فارينسي يجمع 26 نقطة في المركز التاسع، ويملك نادي براغا 43 نقطة في الرّتبة الرابعة.