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رياضة

بِالفيديو: الهدف السادس لـ “سوداني”

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف السادس لـ “سوداني”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني عصر السبت، في فوز فريقه ضمك على الزائر نادي أبها السعوديَين.

وانتصر فريق ضمك بِنتيجة (3-2)، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة فريق ضمك، في الدقيقة الـ 51. لِيرفع غلّته إلى 6 أهداف في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وخاض العربي هلال سوداني كامل أطوار هذه المباراة، مثلما هو الشأن لِمواطنَيه حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي.

وفي الطرف المقابل، دخل المهاجم الدولي الجزائري الطيب مزياني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، وحينها كان فريقه أبها متعادلا في النتيجة بـ (2-2).

وبات فريق ضمك بعد هذا الفوز، يجمع 33 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي أبها الرّتبة الـ 6 بِرصيد 28 نقطة.

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