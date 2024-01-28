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رياضة

بِالفيديو: الهدف رقم “14” لِعمّورة

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف رقم “14” لِعمّورة

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الأحد، لِيتألّق من جديد في صفوف فريقه سان جيلواز البلجيكي.

وتعادل فريق سان جيلواز بِنتيجة (2-2) مع المُضيّف نادي أندرلخت، في مباراة لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة الهدف الثاني لِفريقه سان جيلواز، وذلك في الدقيقة الـ 29 (الفيديو).

ورفع محمد الأمين عمّورة غلّته إلى 14 هدفا في البطولة البلجيكية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 18 هدفا و3 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرّسمية للأندية، وبِاحتساب بداية الموسم مع فريق لوغانو السويسري.

واسْتُبدل الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 66، تاركا فريقه مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق سان جيلواز يجمع 52 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 8 نقاط.

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