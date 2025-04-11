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رياضة

بِالفيديو: الهدف رقم “18” لِبونجاح

علي بهلولي
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بِالفيديو: الهدف رقم “18” لِبونجاح
ح.م

رفع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، رصيده إلى 18 هدفا في البطولة القطرية.

وجاء الهدف الأخير للمهاجم بونجاح من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 18 من عمر مواجهة فريقه الشمال والضيف نادي الريان (الفيديو).

وخسر فريق الشمال بِنتيجة (3-5)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة.

وفضلا عن ذلك، يحوز بونجاح حصيلة 8 تمريرات حاسمة في هذه المنافسة.

وبعد هذه الخسارة، تجمّد رصيد فريق الشمال عند النقطة الـ 29 في المركز السادس، ويملك نادي الريان 30 نقطة في الرتبة الخامسة.

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