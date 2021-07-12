بِالفيديو: الهوليغانز.. أو لمّا يُفسد الصّعاليك عرسا كرويا

لجأ مُشجّعون إنجليز إلى العنف سهرة الأحد، بعد خسارة منتخب بلادهم نهائي بطولة أمم أوروبا أمام المنافس الإيطالي.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، التي انتهت بِفوز إيطاليا بِواقع ركلات الترجيح (3-2)، بعد تعادل المنتخبَين بِنتيجة (1-1) في الوقتَين الأصلي والمُمدّد.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول عبر الشبكة العنكبوتية سهرة الأحد، مُتعصّبين إنجليزين تفنّنوا في تعنيف متفرّجين تابعوا نهائي “أورو” 2020.

وتكرّر المشهد المشجوب إلى حدّ ما، قبيل انطلاق المباراة النهائية، وعند مدخل ملعب “ويمبلي”. كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

ويحمل “الهوليغانز” الإنجليزي سجّلا ملطّخا بِالعنف، لا يُشرّف مهد رياضة كرة القدم.

في سياق آخر، منح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دونارومّا سهرة الأحد، جائزة أحسن لاعب في “أورو” 2020.

وساهم جانلويجي دونارومّا (22 سنة) بِقوّة في إحراز منتخب إيطاليا اللقب القاري، وبات وقد أثبت بِأنه خليفة مواطنه جانلويجي بوفون. عِلما أن دونارومّا زميل اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر في فريق ميلان آسي. لكن مغامرته مع “الروسونيري” انتهت، وسينتقل في الأيّام القليلة المقبلة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بِنسبة كبيرة.

ونال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب الهدّاف، بِرصيد خمسة توقيعات.

وتفوّق رونالدو على منافسه المهاجم التشيكي باتريك شيك، الذي سجّل أيضا 5 أهداف. وذلك بِواسطة حيازة النجم البرتغالي تمريرة حاسمة في الرّصيد. في حين تموقع المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة ثالثا في اللائحة، بِرصيد 4 أهداف.

وحاز متوسط الميدان الإسباني بيدري (18 سنة)، مكافأة أحسن لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا 2020. مع الإشارة إلى أن هذا الكروي الفتي والواعد يرتدي زي نادي برشلونة.