بِالفيديو: انطلاقة قوية لِتونس

لقطة من مباراة "نسور قرطاج" (بِاللّباس الأبيض) وغينيا الاستوائية (صورة اتحاد الكرة التونسي).

سجّل منتخب تونس سهرة الخميس، انطلاقة قوية في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وفاز فريق “نسور قرطاج” بِرباعية نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية، بِرسم الجولة الأولى من تصفيات البطولة الإفريقية.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس، تحت إدارة حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا من البورندي.

وعانت تونس في الشوط الأوّل، قبل أن يتحرّر لاعبوها في المرحلة الثانية ويُوقّعون رباعية بِواسطة: نعيم السليتي في الدقيقة الـ 56، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ 77، ويوسف المساكني في الدقيقتَين الـ 80 والـ 85.

وطرد الحكم متوسط ميدان غينيا الاستوائية خوان لوبيز في الدقيقة الـ 71، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وعن الفوج ذاته وفي تاريخ سابق، انتصر منتخب ليبيا بِهدف لِصفر على الزائر فريق بوتسوانا.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس خارج القواعد مع منتخب بوتسوانا في الـ 5 من جوان الحالي، وتتبارى ليبيا مع المضيف فريق غينيا الاستوائية يوما من بعد.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

بداية مُوفّقة لِليبيا

استهلّ منتخب ليبيا لِكرة القدم مساء الأربعاء بِطريقة مُوفّقة، مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وفازت ليبيا بِهدف لِصفر على منتخب بوتسوانا، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات “كان” 2023.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة بنغازي الليبية، وفوق أرضية ميدان معشوشبة اصطناعيا. تحت إدارة حكم الساحة سيكو أحمد توري من غينيا كوناكري.

واستفاد منتخب ليبيا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53، ففشل المدافع سند الورفلي في تحويلها إلى هدف. قبل أن ينقض زميله المهاجم صالح الطاهر على الكرة، ويهزّ بها شباك بوتسوانا.

ويُشرف على الجهاز الفني لِمنتخب ليبيا المدرب الجديد والتقني الفرنسي كورنتان مارتينس، الذي درّب قبل هذه الوظيفة الفريق الموريتاني.

ولم يُشارك منتخب ليبيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا، منذ نسخة 2012 بِغينيا الاستوائية والغابون (تنظيم ثنائي).

وعن الفوج ذاته، تتبارى تونس داخل القواعد مع منتخب غينيا الاستوائية، سهرة هذا الخميس.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.