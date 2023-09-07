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رياضة

بِالفيديو: انقطاع الإنارة وظلام دامس في مباراة دولية بِبلاد مرّاكش

علي بهلولي
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بِالفيديو: انقطاع الإنارة وظلام دامس في مباراة دولية بِبلاد مرّاكش
ح.م
ليل حالك في فاس.

شهدت مباراة المنتخب الأولمبي المغربي لِكرة القدم وضيفه البرازيلي سهرة الخميس، انقطاع التيّار الكهربائي.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِمدينة فاس المغربية.

وانطفأت أضواء الملعب بعد دقائق معدودات من انطلاق الشوط الثاني، فتحوّل الميدان الرياضي إلى بقعة مُظلمة (الفيديو).

واستمرّ الظلام الدّامس يُخيّم على أرجاء الملعب لِعدّة دقائق، في واحدة من مهازل اتحاد الكرة المغربي، التي يتستّر عليها فوزي لقجع (الفيديو).

ووجب التذكير بِأن هذيان جودة البنية التحتية في مملكة نظام محمد السّادس كلام سخيف، ينسجه “المخزن” لِتنويم السذّج والشعب المطحون في بلاد مرّاكش، هذا دون الحديث عن مُنوِّم “الحشيش”.

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