بِالفيديو: بؤس الفلسفة الفرنسية في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

تبادل عبد الحكيم سرار وعلي مالك صباح الخميس، كلاما حادّا وبِاللغة الفرنسية، قبيل إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ودخل عبد الحكيم سرار قاعة المحاضرات لِملعب “5 جويلية 1962” في ثوب مُرشّح لِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة. فيما يُشرف علي مالك على لجنة الترشيحات.

وطلب علي مالك من عبد الحكيم سرار إلقاء برنامجه على أعضاء الجمعية العامّة لـ “الفاف” (المُصوّتين)، لكن الرجل الأوّل في نادي وفاق سطيف استهجن الكلام الذي صدر عن رئيس لجنة الترشيحات (نبرة خشنة + لا ينظر إليه وهو يُخاطبه).

وقال عبد الحكيم سرار لِعلي مالك، إنك تُعطي الانطباع وكأنّك ضدّ أحد المتنافسين على منصب رئيس اتحاد الكرة (ضدّ سرار تحديدا). وأضاف أنه لم يفهم سرّ دفعه الأوّل إلى إلقاء البرنامج، بدلا من منافسه جهيد زفيزف.

ونفى علي مالك أن يكون قد اتّخذ موقفا بِالانحياز مُسبّقا إلى أحد المتنافسين، وأشار إلى أن الترتيب جاء استنادا إلى الحرف الأوّل من لقبَي المتنافسَين ( بِالفرنسية طبعا، S ثم Z!/ سرار يسبق زفيزف). وأضاف علي مالك بِأنه مريض، وجاء إلى الجمعية العامة الانتخابية مُتعبا.

وكان كلّ من عبد الحكيم سرار وعلي مالك يتكلّمان بِالفرنسية، وكأنّنا بِصدد انتخاب “نوال لوغرايت” أو “فانسون لا برون”!

وبعيدا عن البؤس الفرنسي الذي يغرق في وحله كمّ هائل من مسؤولي الكرة في بلادنا، يبدو أن نار الخلافات ما زالت لم تنطفئ بعد بين عبد الحكيم سرار وعلي مالك. مثلما كان الشأن في عام 2007، لما كان الأوّل يرأس نادي وفاق سطيف، ويُشرف الأخير على رابطة كرة القدم (التسمية القديمة/ المحترفة حاليا). حيث دغدغ السطايفي إبط جاره المسيلي، وقال أمام الصحافيين: “سأُهدي لقب البطولة إلى علي مالك”! في رسالة مُبطّنة من عبد الحكيم سرّار، فحواها أن علي مالك عمل المستحيل، لكن دون طائل، لِحرمان “النّسر الأسود” من التتويج.