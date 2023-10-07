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رياضة

بِالفيديو: بداية سيّئة لـ “قديورة” مع شباب بلوزداد

علي بهلولي
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بِالفيديو: بداية سيّئة لـ “قديورة” مع شباب بلوزداد
ح.م
انطلاقة خاطئة لـ "قديورة".

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري السّابق عدلان قديورة مشواره مع فريقه الجديد والبطل شباب بلوزداد، بِطريقة خاطئة.

وبدأ متوسّط الميدان قديورة مساء السبت رحلة تمثيل ألوان نادي شباب بلوزداد، حيث شارك أساسيا ضد الزّائر اتحاد خنشلة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الرّابعة من عمر البطولة الوطنية.

وتسبّب قديورة في ركلة جزاء والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة (الدقيقة الـ 89)، لمّا أسقط لاعبا من اتحاد خنشلة أرضا داخل منطقة العمليات. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدفَين في كلّ مرمى (الفيديو).

واستثمر مهاجم اتحاد خنشلة حسان بن حدوش في هذه الفرصة السّانحة، وسجّل هدف الفوز (2-3).

وعلى غرار قديورة (38 سنة في نوفمبر المقبل)، كانت بداية زميله في الفريق الحارس رايس وهّاب مبولحي (37 سنة) أيضا سيّئة في الأيّام القليلة الماضية، لمّا تلقّى هدفا مُبكّرا من تسجيل نادي بو رينجرز السيراليوني (الفيديو). عِلما أن قديورة ومبولحي وقبل الاستحقاق الحالي، لم يسبق لهما اللّعب مع أندية جزائرية.

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