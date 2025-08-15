-- -- -- / -- -- --
وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
بِالفيديو: بداية قوية لـ “بركان” في قطر

علي بهلولي
ح.م
رضوان بركان (من اليسار) يحتفل بِالهدف الذي سجّله.

بصم لاعب المنتخب المحلي الجزائري ونادي شبيبة القبائل سابقا رضوان بركان، على بداية قوية مع فريقه الجديد الوكرة القطري مساء الجمعة.

وترك المهاجم بركان (22 سنة) فريق شبيبة القبائل مُؤخّرا، وانضمّ إلى نادي الوكرة لِمدّة 4 مواسم.

وتعادل فريق الوكرة بِنتيجة (2-2) مع نادي العربي، في مباراة الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

ودخل رضوان بركان إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، مرتديا القميص رقم “11”، بعدما كان يحمل رقم “27” مع الشبيبة.

وحين الاستبدال، كان فريق الوكرة متخلّفا في النتيجة بـ (1-2)، لكن بركان عادل الكفّة بِهدف أمضاه في الدقيقة الـ 68 (الفيديو).

