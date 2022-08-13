بِالفيديو: بداية قوية لِبن ناصر والميلان

محرز أساسيا وفريقه ينتصر مُجدّدا

انطلاقة ناجحة لِبن ناصر وزملائه في الميلان.

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي مساء السبت، حملة الدّفاع عن لقب البطولة الإيطالية، بِطريقة مُوفّقة.

وفاز الميلان بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي أودينيزي، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

وخاض متوسط الميدان بن ناصر كامل أطوار هذه المباراة، بينما تابع مواطنه وزميله بِالخطّ ذاته ياسين عدلي اللّقاء، من دكّة بدلاء فريق “الروسونيري” (يُلوّح بِيده في الصورة المُدرجة أدناه).

واحتفظ بن ناصر بِالقميص رقم “4”، في حين ارتدى عدلي قميصا رقم “7”، بعدما كان يحمل رقم “19” في نادي بوردو الفرنسي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، براعة إسماعيل بن ناصر في تشتيت خطورة هجوم لِنادي أودينيزي ضد فريق الميلان.

وفي مباراة أخرى بِرسم الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية، شارك النجم الجزائري رياض محرز أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي ضد الزّائر بورنموث. بعد أن استهلّ لقاء الجولة الأولى احتياطيا.

ولعب الجناح محرز كامل أطوار هذه المباراة، التي انتهت بِفوز فريقه “الأزرق السّماوي” بـ (4-0).

وبات فريق مانشستر سيتي في الصّدارة بِرصيد 6 نقاط، رفقة نادي أرسنال. ويجمع فريق بورنموث 3 نقاط في الرّتبة العاشرة.