بِالفيديو: بداية قوية لِعمورة وشعيبي في “البوندسليغا”

افتتح اللاعبان الدوليان الجزائريان محمد الأمين عمورة وفارس شعيبي، السبت، عدّاد التهديف والتمريرات الحاسمة في الموسم الجديد.

وفاز فريق فولفسبورغ بِنتيجة (1-3) على المضيّف نادي هايدينهايم، في مباراة الجولة الأولى من عمر البطولة الألمانية نسخة 2025-2026.

وخاض المهاجم عمورة أوّل مباراة رسمية له هذا الموسم، بعد الغياب عن فريقه فولفسبورغ في لقاء كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، بِداعي الإصابة.

ودخل الدولي الجزائري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، لِيتمكّن من هزّ الشباك ومن ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87 (الفيديو).

وفي مواجهة أُخرى، تغلّب فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (4-1) على الزائر نادي فيردر بريمن.

وخاض متوسط الميدان شعيبي كامل أطوار هذا اللقاء، وصنع الهدف الأخير لِفريقه آينتراخت فرانكفورت بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 70 (الفيديو).