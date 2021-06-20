بِالفيديو: بداية مُوفّقة لِأواسط “الخضر” في البطولة العربية

لقطة من مباراة أواسط الجزائر (بِاللّباس الأبيض) وموريتانيا (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم)

استهلّ المنتخب الوطني أواسط لِكرة القدم مساء الأحد، مشواره في البطولة العربية لِفئة أقلّ من 20 سنة بِفوز.

وانتصر أواسط “الخضر” بِهدف لِصفر على نظرائهم من موريتانيا، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة البطولة العربية لِفئة أقلّ من 20 سنة.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة تحكيم إماراتي.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للمنتخب الوطني أواسط، اللاعب عصام بوعون في الوقت بدل الضّائع من عمر المباراة (90+5)، وبِحركة فنية أنيقة. وهو مهاجم مُغترب يرتدي زيّ نادي فالونسيان الفرنسي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعن الفوج الأوّل ذاته وفي مباراة الافتتاح، فاز أواسط مصر بِثنائية نظيفة على نظرائهم من النيجر.

وفي الجولة الثانية المُبرمجة مساء الأربعاء المقبل، يتبارى أشبال الناخب الوطني محمد لاسات مع نظرائهم من مصر. ويُواجه أواسط موريتانيا فريق النيجر لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي.