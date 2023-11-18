بِالفيديو: بداية مُوفّقة لِرجال عمروش في تصفيات المونديال

وفّق المدرب الجزائري عادل عمروش مساء السبت، في أوّل مباراة له بِرسم تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب تنزانيا الذي يُدرّبه التقني عمروش، بِهدف لِصفر على النيجر. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

ولُعبت هذه المباراة بِالمغرب، عِلما أن منتخب النيجر هو المُستضيف. تحت إدارة طاقم من الجزائر، بِقيادة حكم السّاحة لطفي بكواسة ومُساعدَيه حمزة بوزيت وعبد المؤمن توابتي.

وسجّلت تنزانيا الهدف الوحيد والثمين في الدقيقة الـ 56، بِواسطة متوسّط الميدان تشارلز مبومبوا (الفيديو).

وعن الفوج الخامس، تغلّبت زامبيا بِنتيجة (4-2) على الكونغو برازافيل، مساء الجمعة. في حين أُعفيت المغرب بِسبب انسحاب منتخب إريتيريا.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- زامبيا 3ن

2- تنزانيا 3ن

3- الكونغو برازافيل 0ن

4- النيجر 0ن

5- المغرب 0ن

وفي الجولة الثانية مساء الثلاثاء المقبل، يلعب رجال المدرب عادل عمروش بِميدانهم مع المغرب، وتُواجه زامبيا خارج القواعد منتخب النيجر. مع إعفاء فريق الكونغو برازافيل.