بِالفيديو: بداية مُوفّقة لِمنتخب ليبيا

استهلّ منتخب ليبيا لِكرة القدم مساء الأربعاء بِطريقة مُوفّقة، مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وفازت ليبيا بِهدف لِصفر على منتخب بوتسوانا، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات “كان” 2023.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة بنغازي الليبية، وفوق أرضية ميدان معشوشبة اصطناعيا. تحت إدارة حكم الساحة سيكو أحمد توري من غينيا كوناكري.

واستفاد منتخب ليبيا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53، ففشل المدافع سند الورفلي في تحويلها إلى هدف. قبل أن ينقض زميله المهاجم صالح الطاهر على الكرة، ويهزّ بها شباك بوتسوانا.

ويُشرف على الجهاز الفني لِمنتخب ليبيا المدرب الجديد والتقني الفرنسي كورنتان مارتينس، الذي درّب قبل هذه الوظيفة الفريق الموريتاني.

ولم يُشارك منتخب ليبيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا، منذ نسخة 2012 بِغينيا الاستوائية والغابون (تنظيم ثنائي).

وعن الفوج ذاته، تتبارى تونس داخل القواعد مع منتخب غينيا الاستوائية، سهرة هذا الخميس.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.