بِالفيديو: بداية واعدة لـ “بكرار” في كرواتيا

منصف بكرار (في الوسط) بعد إمضاء عقد الانضمام إلى نادي إسترا الكرواتي.

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار سهرة الجمعة، المشوار مع فريقه الجديد إسترا الكرواتي بِطريقة مُوفّقة وواعدة.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الوحيد لِفريقه إسترا، الذي انهزم بِنتيجة (1-4) أمام المضيف والبطل دينامو زغرب.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة، من عمر البطولة الكرواتية للموسم الجديد.

ودخل بكرار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، مُرتديا القميص رقم “11”، وحينها كان فريقه إسترا مُتخلّفا في النتيجة بِثلاثية نظيفة. قبل أن يتمكّن اللاعب السابق لِوفاق سطيف والمنتخب الوطني الأولمبي، من هزّ شباك دينامو زغرب في الدقيقة الـ 84.

وبات منصف بكرار وقد خاض أوّل مباراة رسمية في مشواره الاحترافي، كما أمضى أوّل هدف.

وكان منصف بكرار (21 سنة) قد انتقل مُؤخّرا إلى نادي إسترا الكرواتي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.