بِالفيديو: بداية واعدة لـ “زدادكة” مع فريقه الجديد

ترك اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة بعد ظهيرة السبت، بصمة قوية في أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد ليل الفرنسي.

وفاز فريق ليل بِنتيجة ثقيلة (4-1) على الضيف نادي أوكسير، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وسجّل المدافع زدادكة الهدف الرابع لِفريقه ليل، في الدقيقة الـ 64، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه. عِلما أن الدولي الجزائري خاض كامل أطوار هذه المباراة.

وفي الجولة الثانية سهرة الجمعة المقبلة، يلعب حكيم زدادكة وفريقه ليل ضد المضيف نادي نانت.

وكان نادي نانت قد تعادل سلبا خارج القواعد مع فريق أونجي، في مشهد رفع الستار.