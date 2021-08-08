بِالفيديو: بداية واعدة وهدف استعراضي لِزرقان

سجّل اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد، انطلاقة قوية في أوّل تجربة احترافية له خارج الوطن.

وتعادل فريق شارلوروا بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي لوفن، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة بلجيكا للموسم الجديد.

وأمضى آدم زرقان أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه شارلوروا في الدقيقة الـ 8.

وهزّ زرقان شباك نادي لوفن بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وارتدى متوسط الميدان زرقان القميص رقم “6”، في أوّل مباراة له مع فريقه الجديد شارلوروا.

وقدّم آدم زرقان عروضا فنية طيّبة في مواجهة نادي لوفن، وكان أفضل لاعبي نادي شارلوروا.

وبات فريق شارلوروا بعد هذا التعادل، يجمع 5 نقاط في المركز الـ 4. ويتموقع نادي لوفن في الرّتبة الـ 16 بِرصيد 3 نقاط.

عودة بن ناصر

في سياق آخر، منح طبيب نادي ميلان آسي الإيطالي، الأحد، اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رخصة العودة إلى أجواء التدريبات.

جاء ذلك بعد فحص طبي أجراه متوسط الميدان بن ناصر، وأظهرت نتائجه تماثل الدولي الجزائري للشفاء من إصابة بِفيروس “كورونا”.

وكان إسماعيل بن ناصر قد تعرّض لِإصابة بِفيروس “كورونا” في الـ 31 من جويلية الماضي.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان مباراة ودّية مساء الـ 14 من أوت الحالي، تُجرى أمام نادي باناتينايكوس اليوناني. عِلما أن الدولي الجزائري غاب، الأحد، عن المقابلة التحضيرية لـ “الروسونيري” أمام ريال مدريد الإسباني، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.