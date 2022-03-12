بِالفيديو: بدران يفتتح العدّاد في رابطة الأبطال

تألّق اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران بعد ظهيرة السبت، في ثاني مباراة له بعد عودته إلى المنافسات الرّسمية.

ومعلوم أن المدافع بدران كان مُصابا، وغاب عن الميادين لِفترة شهر، قبل أن يعود إلى الملاعب الأربعاء الماضي.

وفاز الترجي التونسي بِثنائية نظيفة على جاره النجم الساحلي، بعد ظهيرة السبت. ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وسجّل عبد القادر بدران الهدف الأوّل لِفريقه الترجي، في الدقيقة الـ 66. لِيفتتح الدولي الجزائري العدّاد في رابطة الأبطال الإفريقية.

وخاض بدران كامل أطوار هذه المباراة، مثلما هو الشأن لِمواطنَيه وزميلَيه المدافعَين محمد الأمين توغاي وإلياس شتي.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافعان الجزائريان حسين بن عيادة ويوسف العوافي والمهاجم زين الدين بوتمان أساسيين مع فريقهم النجم الساحلي، لكن اللاعب الأخير استُبدل في الدقيقة الـ 67. بينما تابع مواطنهم وزميلهم متوسط الميدان إلياس بن يوسف المباراة من دكّة البدلاء.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثالث ذاته لُعب سهرة الجمعة، فاز شباب بلوزداد بِنتيجة ثقيلة (4-1) على الزائر نادي جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الترجي التونسي 8ن

2- شباب بلوزداد 8ن

3- النجم الساحلي 3ن

4- جوانينغ غالاكسي البوتسواني 1ن

وفي الجولة الخامسة بِتاريخ الـ 19 من مارس الحالي، يُواجه شباب بلوزداد الزائر فريق النجم الساحلي التونسي. ويتبارى فريق جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا مع ضيفه نادي الترجي التونسي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.