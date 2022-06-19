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رياضة

بِالفيديو: بدران يُطرد وتوغاي يُسجّل

علي بهلولي
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بِالفيديو: بدران يُطرد وتوغاي يُسجّل
الأرشيف
من اليمين: عبد القادر بدران - محمد الأمين توغاي

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران مساء الأحد، لِعقوبة الطرد في مباراة لِناديه الترجي التونسي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع بدران، بِسبب عرقلته للاعب من النادي الإفريقي داخل منطقة العمليات.

وتسبّب بدران في استفادة المُنافس النادي الإفريقي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 28، حوّلها إلى هدف التعادل (1-1).

وتُجرى المباراة بين الترجي الرياضي وضيفه نادي الإفريقي عند كتابة هذه الأسطر (نهاية الشوط الأوّل بِتقدّم الترجي 2-1)، لِحساب الجولة الثامنة من عمر مرحلة اللقب، في منافسة بطولة تونس. مع الإشارة إلى أن المرحلة تضمّ عشر جولات.

وقبل ذلك، تألّق المدافع الدولي الجزائري الآخر محمد الأمين توغاي، لمّا سجّل الهدف الأوّل لِفريقه الترجي الرياضي في الدقيقة الـ 20.

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