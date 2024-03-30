بِالفيديو: براهيمي تحاشى مُصافحة بلماضي أم ماذا وراء الأكمة؟

اشتعل الجدلُ مُجدّدًا بِخصوص العلاقة بين النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، واللاعب الدولي ياسين براهيمي.

ومعلوم أن التيّار لا يمرّ بين بلماضي وبراهيمي، حتّى أن المدرّب وعشية نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، وفي سؤال عن سرّ عدم جلبه للاعب نادي الغرافة القطري، ردّ على المعني بِالأمر وبِنوع من الغضب طالبا منه توجيه السؤال إلى براهيمي.

وفي أحدث شريط فيديو متداول، يظهر براهيمي يُصافح الحضور ويتحاشى بلماضي. وذلك في دورة رمضانية بِقطر، يُنسب إلى اللاعب الدولي الجزائري السابق عدلان قديورة تنظيمها، بعد أن فقد مُؤخّرا شقيقه.

وتراوحت التعليقات بين فئة تُؤكّد استمرار القبضة الحديدية والخلافات الحادّة بين بلماضي وبراهيمي، وفئة أخرى تزعم أن الفيديو “مبتور”، وأن كلا من المدرب واللاعب قدما إلى مسرح الدورة مع بعضعهما البعض ورفقة المدعوّين (الفيديو).

وبعيدا عن هذا الجدل، ظهر بلماضي مُرتديا القميص، في زيّ التصق بِشخصيته “المُتديّنة”، مثلما كان الشّأن مع لاعبين سابقين أمثال المُغتربَين جمال عبدون وعمر بلباي، والمحلّيين صالح عصّاد (رائد القبة) وعنتر عصماني (وفاق سطيف) وعبد القادر مزياني (اتحاد الحراش).