بِالفيديو: براهيمي له مُشكل مع بلماضي.. وأيضا مع بيتكوفيتش!

يظهر بِأن القائد الجديد واللاعب العائد إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري ياسين براهيمي، له مُشكل مع مُدرّبي “الخضر”.

وكان متوسّط الميدان براهيمي قد دخل في خلافات حادّة مع النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، فأُبعد عن صفوف “مُحاربي الصّحراء” منذ أواخر مارس 2022. قبل أن يعود بعد عامَين من ذلك، وعقب تعيين اتحاد الكرة الجزائري للتقني فلاديمير بيتكوفيتش.

وبدا براهيمي مُستاءً من قرار استبداله بِزميله المهاجم سعيد بن رحمة، في الدقيقة الـ 67 من عمر مواجهة جنوب إفريقيا، وحينها كان المنتخب الوطني مُتخلّفا في النّتيجة بـ (2-3). عِلما أن لاعب نادي الغرافة القطري ارتكب خطأ فادحا، جاء على إثره الهدف الأوّل لـ “البافانا بافانا”.

وتُبرز صور شريط فيديو مُتداول براهيمي يُصافح بيتكوفيتش “آليا” (بِنوع من البرودة)، ثمّ راح في دكّة البدلاء يُلوّح بِيدَيه مُتذمّرا من قرار إخراجه، قبل أن يرمي قارورة الماء أرضا (الفيديو).

وكان براهيمي قد اسْتُبدل أيضا في مواجهة بوليفيا، لكن في الدقيقة الـ 70 وبِزميله المهاجم مُنصف بكرار.

وبِقدر ما يحوز قدرات فنّية عالية، خاصة في المراوغات وقوّة اختراق الجبهة الخلفية للمُنافس. يُعاب على ياسين براهيمي “غرقه” في وحل اللّعب الفردي، والمبالغة في الاحتفاظ بِالكرة، والاستعراض الذي يُشبع نهمه، على حساب الفلسفة التكتيكية للمدرّب.