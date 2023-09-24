بِالفيديو: براهيمي هدّافا للبطولة القطرية

ترك اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين براهيمي بصمة قوية مساء الأحد، في فوز لِفريقه الغرافة القطري.

وتغلّب نادي الغرافة بِنتيجة (3-2) على الزّائر فريق الدحيل، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل براهيمي هدفَين في الدقيقة الـ 47 والوقت بدل الضّائع (90+10)، رافعا غلّته إلى 7 أهداف، وهو ما أهّله لِتصدّر لائحة هدّافي البطولة القطرية، حيث يتقدّم بِفارق توقيعَين عن أقرب مُطارد له.

وأمضى متوسّط الميدان براهيمي هدفَين بِطريقة استعراضية، كما تُوضّحه صور شريطَي الفيديو الأوّل والثاني.

وعلى غرار براهيمي، شارك مواطنه وزميله متوسّط الميدان الهجومي فريد بولحية أساسيا بِزيّ نادي الغرافة.

وطرد الحكمُ اللاعبَ البرتغالي روبين سيميدو مدافع فريق الدحيل، في الدقيقة الـ 55.

وبات فريق الغرافة يجمع 10 نقاط في المركز الثاني، مُتخلّفا بِنقطتَين عن الرّائد نادي الريان. ويحوز فريق الدحيل 7 نقاط في الرّتبة الـ 5.