بِالفيديو: براهيمي هدّافا وبولحية يستلم جائزة أحسن لاعب

عزّز اللاعب الجزائري ياسين براهيمي مساء الأربعاء، صدارته للائحة هدّافي البطولة القطرية.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي قطر، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة المحلّية.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي هدف الفوز لِمصلحة فريقه الغرافة من ركلة جزاء، في الوقت بدل الضّائع 90+5 (الفيديو).

وفضلا عن توزيعه 5 تمريرات حاسمة، رفع براهيمي غلّته إلى 14 هدفا، مُتقدّما عن الوصيف أكرم عفيف من نادي السد بِفارق هدفَين.

وعلى غرار براهيمي، شارك صانع الألعاب فريد بولحية أساسيا بِزيّ نادي الغرافة.

واستلم بولحية جائزة أحسن لاعب في البطولة القطرية، لِشهرَي أكتوبر ونوفمبر الماضيَين.

وفي لقاء آخر، تغلّب نادي الوكرة بِنتيجة (2-4) على مُضيّفه فريق معيذر.

وسجّل المهاجم محمد بن يطو الهدف الثالث لِفريقه الوكرة، في الدقيقة الـ 63 (الفيديو). رافعا رصيده إلى 9 أهداف.

وبات فريق الوكرة يجمع 27 نقطة في الرّتبة الـ 2، ويشغل نادي الغرافة المركز الـ 3 بالرّصيد ذاته، ويحوز فريق قطر 12 نقطة في الرّتبة الـ 8، ويملك نادي معيذر 6 نقاط في المركز الـ 11.

ويتفوّق نادي الوكرة على فريق الغرافة استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+12/ +9).