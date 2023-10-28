بِالفيديو: براهيمي وبولحية.. أهداف وتمريرات حاسمة دون نسيان فلسطين

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي تقديم العروض المُبهرة، مع فريقه الغرافة القطري.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (3-4) خارج القواعد على نادي الريان، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 7 من عمر البطولة القطرية، لُعبت مساء السبت.

وسجّل ياسين براهيمي هدفَين في الدقيقتَين الـ 44 (الفيديو) والـ 61 (الفيديو).

وعمّق متوسّط الميدان براهيمي الفارق في صدارته للائحة هدّافي بطولة قطر، حيث يملك رصيد 11 هدفا، مُتقدّما عن أقرب مُطارد بـ 6 أهداف.

فضلا عن ذلك، يحمل الدولي الجزائري في سجّله، رصيد 5 تمريرات حاسمة.

وبعيدا عن أجواء كرة القدم، أظهرت صور التلفزيون إصرار براهيمي على الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة (الفيديو).

وسجّل مواطنه متوسّط الميدان الهجومي فريد بولحية الهدف الرابع للغرافة، في الوقت يدل الضّائع د90+5 (الفيديو). كما صنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 50 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 3 أهداف و 4 تمريرات حاسمة.

ويتصدّر فريق الغرافة لائحة الترتيب بِرصيد 16 نقطة، ويشغل نادي الريان المركز الـ 3 بِمجموع 15 نقطة.