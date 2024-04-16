بِالفيديو: براهيمي يتألّق والمدرّب بوقرة يُصارع من أجل البقاء

تألّق اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الثلاثاء تسجيلا وتمريرا، لكن فريقه انهزم أمام المدرّب مجيد بوقرة.

وخسر فريق الغرافة بِنتيجة (2-3) أمام المُضيّف نادي المرخية، في مباراة متأخّرة لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الغرافة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 89، وصنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 23.

وأهدر براهيمي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه متخلّفا في النتيجة بِهدفَين لِهدف (الفيديو).

ورفع ياسين براهيمي غلّته إلى 19 هدفا و9 تمريرات حاسمة، في البطولة القطرية للموسم الحالي.

ونجح براهيمي في تسجيل ركلة الجزاء السادسة له هذا الموسم، وبخصوص الإخفاقات، فإن التاريخ الأخير يُشير إلى الـ 29 من ديسمبر 2021، حينما فشل في التسجيل من ركلة جزاء، في مباراة البطولة القطرية بين فريقه السابق الريان والمُضيّف نادي الشمال.

وشارك متوسّط الميدان الهجومي الجزائري فريد بولحية أساسيا في صفوف فريق الغرافة، ولعب كامل فعّاليات مواجهة نادي المرخية.

وفي الطرف المقابل لدى نادي المرخية، شارك المدافع الجزائري عبد الغني لعلام أساسيا، وخاض كامل أطوار هذه المواجهة، تحت إمرة مواطنه المدرّب مجيد بوقرة.

وبات فريق الغرافة يملك 41 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق نقطتَين الرائد نادي السد. ويشغل فريق المرخية الرّتبة الـ 12 والأخيرة بِرصيد 14 نقطة. مع الإشارة إلى أن نادي السد تنقصه مباراة متأخّرة.

وإذا كان فريق الغرافة يُصارع نادي السد في سباق إحراز لقب البطولة، قبل جولتَين عن إسدال السّتار. فإن فريق المرخية مُهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني، ذلك أنه يبتعد عن صاحب المركز الـ 10 نادي قطر بِفارق 5 نقاط. عِلما أن صاحب الرّتبة الـ 12 ينزل إلى القسم الثاني، ويُجبر فريق المركز الـ 11 على خوض مواجهة السدّ مع وصيف القسم الثاني.