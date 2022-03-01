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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يتفوّق على بلعمري

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يتفوّق على بلعمري

فاز فريق الريان لِكرة القدم مساء الثلاثاء بِنتيجة هدفَين لِهدف، على الضيف نادي قطر الرياضي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة، من عمر بطولة قطر نسخة 2021-2022.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان ياسين براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الريان، والأخير في هذه المباراة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 67.

وترك براهيمي مكانه في الدقيقة الأخيرة، بينما خاض مواطنه المدافع جمال بلعمري كامل أطوار هذه المواجهة، لكن بِزيّ نادي قطر الرياضي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، محاولة بلعمري (رقم “4”) التصدّي لِاختراق براهيمي للمرمى، لكن دون جدوى.

وطرد الحكم اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي متوسط ميدان فريق الريان في الدقيقة الـ 88، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق الريان بعد هذا الانتصار، يجمع 21 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي قطر الرياضي الرّتبة الـ 7 بِرصيد 23 نقطة.

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