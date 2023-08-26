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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُبدع

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُبدع
الأرشيف

أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة القطري مساء السبت، فوزا ثمينا.

وانتصر فريق الغرافة بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي المرخية، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي ثنائية المواجهة في الدقيقتَين الـ 63 والـ 83، مع توقيعه للهدف الثاني من ركلة جزاء (الفيديو)، وهزّه الشباك في المرّة الأولى بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وبات براهيمي يحوز رصيد 3 أهداف، في بطولة قطر للموسم الجديد.

وعلى غرار براهيمي، شارك مواطنه وصانع الألعاب فريد بولحية أساسيا.

وفي الطرف المُقابل، لعب متوسّط الميدان عبد الغني لعلام بِدوره أساسيا، لكن مع نادي المرخية. وهو خرّيج مدرسة البارادو.

ويملك فريق الغرافة بعد هذا الانتصار الأوّل له في الموسم الحالي، 4 نقاط في المركز الـ 3. ويشغل نادي المرخية الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِلا شيء.

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