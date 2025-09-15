بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا.. لكن ينهزم

أبدع اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي بعد ظهيرة الإثنين، لكن فريقه الغرافة القطري انهزم.

وخسر فريق الغرافة بِنتيجة (3-4) أمام المضيّف نادي الشارقة الإماراتي، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الأول لِفريقه الغرافة من ركلة في الدقيقة الـ 33 (الفيديو)، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 45+4 (الفيديو).

ورفع براهيمي رصيده إلى 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وطرد حكمُ الساحة السعودي ماجد الشمراني حارسَ مرمى فريق الغرافة أبو بكر خليفة في الدقيقة الـ 86، وبعد أربع دقائق من ذلك، اسْتُبدل براهيمي، وكان القرار التكتيكي للمدرب البرتغالي بيدرومارتينز سلبيا، بِدليل أن ممثّل الكرة القطرية تلقّى هدفَين آخرَين في الدقيقتَين الـ 90+1 والـ 90+10.

وتُجرى منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة بِنمط 12 ناديا، ويلعب كل فريق 8 لقاءات في دور المجموعات إلى غاية الـ 17 من فيفري 2026. وبعدها تتأهل الأندية الثمانية الأولى في جدول الترتيب العام للدور ثمن النهائي، وتخرج بقية الفرق من السباق.