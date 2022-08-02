بِالفيديو: براهيمي يُجبَر على مُتابعة مباراة فريقه الجديد من المدرجات
غاب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الثلاثاء، عن مباراة فريقه الجديد الغرافة والضيف نادي السيلية.
وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.
ودخل متوسط الميدان براهيمي إلى أرضية الميدان، وقام بِتحميله العضلات مع زملائه في نادي الغرافة. قبل أن يضطرّ الدولي الجزائري إلى متابعة مباراة فريقه من المدرجات، لِعدم استلامه رخصة الاتحاد القطري لكرة القدم بِتمثيل ألوان نادي الغرافة (تأخّر في التسجيل).
وتأسّف أنصار فريق الغرافة لِغياب لاعبهم ياسين براهيمي، وحمّل بعضهم اتحاد الكرة القطري مسؤولية “تحطيم” نادي “الفهود”، نظير “تدليل” فريقَي السد والدحيل.
الجزائري ياسين براهيمي 🇩🇿 يغيب عن تشكيل نادي الغرافة أمام السيلية لكنه دخل أرضية الملعب للإحماء..
وتساؤلات هل سيشارك براهيمي في اللقاء ؟ #دوري_نجوم_QNB #الغرافةالسيلية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/arKbQZ5A4i
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 2, 2022
عدم وجود ياسين براهيمي اكبر دليل على أن الإتحاد القطري يحارب الأندية ويمنع عنهم المحترفين خوفاً على السد والدحيل
هل ما زال هناك من يشكك في ذلك!!!#دوري_نجوم_QNB https://t.co/0UTbDPYBTx
— رائد (@R_mr21) August 2, 2022
غياب براهيمي عن قائمه الفريق ! pic.twitter.com/kPk3xwI7qY
— مجلس فهود الغرافة (@Mjlsalfhood) August 2, 2022
غريبه براهيمي !!! له اظن فوق الشهر معانا شلون مش مسجل https://t.co/u7kltToQ1z
— Faisal AlNaimi 🇶🇦 #بطل_الاسكوديتو (@fbinnf) August 2, 2022