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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُجبَر على مُتابعة مباراة فريقه الجديد من المدرجات

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُجبَر على مُتابعة مباراة فريقه الجديد من المدرجات

غاب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الثلاثاء، عن مباراة فريقه الجديد الغرافة والضيف نادي السيلية.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

ودخل متوسط الميدان براهيمي إلى أرضية الميدان، وقام بِتحميله العضلات مع زملائه في نادي الغرافة. قبل أن يضطرّ الدولي الجزائري إلى متابعة مباراة فريقه من المدرجات، لِعدم استلامه رخصة الاتحاد القطري لكرة القدم بِتمثيل ألوان نادي الغرافة (تأخّر في التسجيل).

وتأسّف أنصار فريق الغرافة لِغياب لاعبهم ياسين براهيمي، وحمّل بعضهم اتحاد الكرة القطري مسؤولية “تحطيم” نادي “الفهود”، نظير “تدليل” فريقَي السد والدحيل.

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