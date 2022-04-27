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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُساهم في تأهّل الريان آسيويا

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُساهم في تأهّل الريان آسيويا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي سهرة الأربعاء، في تأهّل فريقه الريان القطري للدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال آسيا.

وفاز فريق الريان القطري بِثنائية نظيفة على نادي الهلال السعودي، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وصنع متوسط الميدان براهيمي الهدف الأخير لِفريقه الريان، بِتمريرة وبعد تنفيذ ركنية في الدقيقة الـ 43.

وقبل هذا اللقاء، وفي المقابلات الخمس الماضية، سجّل براهيمي هدفَين ووزّع تمريرة حاسمة.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل ذاته، فاز فريق الاستقلال من طاجكستان بِثنائية نظيفة على نادي الشارقة الإماراتي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية على النّحو التالي:

1- الهلال السعودي 13ن

2- الريان القطري 13ن

3- الشارقة الإماراتي 5ن

4- الإستقلال الطاجكي 3ن

ويتفوّق الهلال على الريان استنادا إلى مقياس المواجهات وجها لِوجه، حيث فاز مُمثّل الكرة السعودية في الجولة الثانية بـ (3-0)، وانتصر مُمثّل الكرة القطرية في الجولة الأخيرة بـ (2-0).

وهكذا تأهّل فريقا الهلال السعودي والريان القطري لِثمن نهائي رابطة أبطال آسيا، بينما أُقصي ناديا الشارقة الإماراتي والإستقلال الطاجكي.

ويبقى مستقبل ياسين براهيمي مع منافسة رابطة أبطال آسيا يلفّه الغموض، ذلك أن الدولي الجزائري – البالغ من العمر 32 سنة – يرتبط مع نادي الريان القطري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

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