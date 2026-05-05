بِالفيديو: براهيمي يُقصي بركان ويعبر إلى النهائي

بلغ اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي مساء الثلاثاء، نهائي كأس أمير قطر لِكرة القدم.

وتفوّق نادي الغرافة على فريق الوكرة بِركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء لقاء نصف النهائي بِنتيجة التعادل السلبي (لا وجود للشوطَين الإضافيَين).

ونجح متوسط الميدان براهيمي في هزّ شباك لمصلحة فريقه الغرافة، خلال سلسلة ركلات الترجيح، مثلما هو الشأن لِمواطنه ومنافسه المهاجم رضوان بركان.

وحمل ياسين براهيمي شارة قائد فريق الغرافة، بينما دخل بركان إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الأخيرة، مرتديا زي نادي الوكرة.