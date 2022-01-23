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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُنقذ الريان من مصيدة الهزيمة

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُنقذ الريان من مصيدة الهزيمة

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الأحد، فريقه الريان القطري من مصيدة الهزيمة.

وتعادل فريق الريان بِهدف لِمثله مع الضيف نادي الأهلي، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة القطرية.

وعادل ياسين براهيمي كفّة النتيجة في الدقيقة الـ 61، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي لقاء آخر عن المنافسة ذاتها، فاز فريق الغرافة بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي قطر.

وشارك المدافع الجزائري مهدي تاهرت أساسيا في صفوف فريق الغرافة، بينما غاب مواطنه وزميله جمال بلعمري عن نادي قطر، بِداعي الإصابة.

وكان الثلاثي براهيمي وتاهرت وبلعمري قد أنهوا الخميس الماضي، مشاركتهم مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِمدينة دوالا الكاميرونية.

ودخل براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62 من عمر مواجهة كوت ديفوار، الخميس الماضي. بينما تابع تاهرت اللقاء من دكّة البدلاء، وغاب بلعمري المُصاب.

وبات فريق الغرافة في المركز الـ 4 بِرصيد 26 نقطة، ويحتلّ نادي الريان الرتبة الـ 7 بِمجموع 17 نقطة، وهو الرصيد ذاته لِفرق الأهلي في المركز الـ 8، مع تفوّق الريان بِمقياس فارق الأهداف (-3/-10). ويشغل نادي قطر المركز الـ 9 بِرصيد 16 نقطة.

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