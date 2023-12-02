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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُنقذ الغرافة من مصيدة الخسارة

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُنقذ الغرافة من مصيدة الخسارة
ح.م

أنقذ اللاعب الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة القطري مساء السبت، من مصيدة الخسارة.

وتعادل فريق الغرافة بِهدف لِمثله مع الزّائر نادي الوكرة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة العاشرة من عمر البطولة القطرية.

وبعد أن كان فريق الوكرة مُتقدّما في النتيجة، إثر هزّه الشّباك في الدقيقة الـ 30. سجّل متوسّط الميدان براهيمي هدف التعادل لِنادي الغرافة، في الدقيقة الـ 67 (الفيديو). رافعا غلّته في الصّدارة إلى 13 هدفا، ومُتقدّما عن أقرب مُطارد بِفارق ثلاثة توقيعات.

وعلى غرار براهيمي، شارك مواطنه وزميله صانع الألعاب فريد بولحية أساسيا في هذه المواجهة.

وفي الطرف المقابل لدى نادي الوكرة، لعب المهاجم الجزائري محمد بن يطو بِدوره أساسيا.

وبات فريق الغرافة يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 23 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي السدّ بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق الوكرة المركز الـ 3 بِمجموع 18 نقطة. مع الإشارة إلى أن نادي السد تنقصه مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِفريق الوكرة.

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