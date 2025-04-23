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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُهدر ركلة الجزاء وفريقه يُقصى

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُهدر ركلة الجزاء وفريقه يُقصى
الأرشيف

فشل اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي وفريقه الغرافة مساء الأربعاء، في بلوغ نهائي منافسة كأس قطر لِكرة القدم.

وخسر فريق الغرافة بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام نادي الدحيل، في مباراة نصف النهائي. بعد انتهائها بِنتيجة التعادل السلبي في الوقتَين الأصلي والإضافي.

وخاض متوسط الميدان ياسين براهيمي كامل أطوار هذه المواجهة، بِزي نادي الغرافة.

وأهدر براهيمي ركلة الجزاء الأخيرة، وأفضى الأمر إلى إقصاء فريقه الغرافة (الفيديو).

وقبل ركلة الجزاء الخاطئة المُشار إليها أعلاه والأولى في نسخة 2024-2025، كان براهيمي قد وفّق هذا الموسم 4 مرّات في هزّ الشباك بِواسطة ركلات الترجيح، وذلك في البطولة القطرية ودوري أبطال أسيا للنخبة.

وسيُواجه نادي الدحيل في نهائي كأس قطر فريق السد، ولاعبيه الدوليين الجزائريين يوسف عطال وعبد الصمد بوناصر وآدم الوناس.

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