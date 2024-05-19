بِالفيديو: براهيمي يُهدر ركلتَي جزاء ويُقصى.. وابنه يبكي!

ودّع اللاعبان الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي وفريد بولحية مساء الأحد، مسابقة كأس أمير قطر.

وخسر فريق الغرافة بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام نادي قطر، بعد انتهاء لقاء نصف النهائي بِنتيجة التعادل (2-2) في وقتَيه الأصلي والمُمدّد.

وسجّل ياسين براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 73 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 24 هدفا و11 تمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 64، أهدر متوسّط الميدان براهيمي ركلة جزاء (الفيديو).

وخلال سلسلة ركلات الترجيح، فشل براهيمي مرّة أُخرى في التسجيل، بينما نجح مواطنه وزميله صانع الألعاب فريد بولحية في هزّ الشباك (الفيديو).

وبات براهيمي وقد أهدر هذا الموسم 3 ركلات جزاء، نظير نجاحه سبع مرّات في التسجيل بِواسطة هذه “المخالفة” داخل منطقة العمليات. بينما وفّق بولحية في الثانية له هذا الموسم.

وأظهرت صور التلفزيون نجل براهيمي يبكي في المدرّجات، بِسبب إهدار الوالد لِركلة جزاء (الفيديو)!

وفي المباراة النّهائية لِمسابقة كأس الأمير، يتبارى نادي قطر مع فريق السد.

وكان المهاجم بغداد بونجاح وفريقه السد قد حجزا مقعدا في النّهائي، بعد التفوّق على نادي الدحيل بِهدف لِصفر، مساء السبت.