بِالفيديو: براهيمي يُهدي الفوز للغرافة

علي بهلولي
ح.م
براهيمي بِصدد تنفيذ ركلة جزاء.

أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة مساء الخميس، فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق الغرافة بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي الريان، في مباراة لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة القطرية.

وصنع ياسين براهيمي أول هدف في هذه المباراة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 17. كما بصم على آخر هدف، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90+1 (الفيديو).

ورفع متوسط الميدان الجزائري غلّته إلى 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة بِزي نادي الغرافة، في البطولة القطرية نسخة 2025-2026.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِاحتساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وطرد الحكمُ متوسّطَ الميدان الأوروغواياني فابريسيو دياز في الدقيقة الـ 82، وحينها كان فريقه الغرافة متقدّما في النتيجة بـ (1-2).

ورفع نادي الغرافة رصيده إلى 13 نقطة في الرتبة الثالثة، ويملك فريق الريان 10 نقاط في المركز الرابع.

