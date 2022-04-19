بِالفيديو: براهيمي يُهدي فوزا آسيويا للريان

أبدع اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الثلاثاء، في مباراة فريقه الريان القطري ونادي الشارقة الإماراتي.

وفاز فريق الريان القطري بِنتيجة (3-1)، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجّل متوسط الميدان والقائد براهيمي الهدف الأخير لِفريقه الريان، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62، كما صنع الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 39، فضلا عن مساهمة الدولي الجزائري بِطريقة غير مباشرة في إمضاء الهدف الأوّل.

وكان ياسين براهيمي قد سجّل أيضا هدفا، في مباراة الجولة الأولى أمام نادي الاستقلال من طاجكستان.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، فاز الهلال السعودي بِثنائية نظيفة على نادي الاستقلال الطاجكي.

وتُجرى مقابلات هذه المجموعة بِالسعودية، وذلك بِقرار سابق من الاتحاد الآسيوي لِكرة القدم.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الهلال 12ن

2- الريان 7ن

3- الشارقة 4ن

4- الاستقلال 0

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج لِثمن نهائي رابطة أبطال آسيا. ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا حاز أفضل رتبة ثانية، وهي امتياز مُخصّص لِستّة أندية من أصل عشرة.